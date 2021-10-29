В Краснодаре телефонные мошенники украли у пенсионерки более полумиллиона рублей Фото из архива КП

В Краснодаре телефонная мошенница украла у пенсионерки более полумиллиона рублей. Женщину обманули, сказав, что в ДТП пострадала ее родственница. Об этом сообщает пресс-служба городского МВД.

Так, пенсионерке позвонил якобы правоохранитель и сообщил о том, что в ДТП попала ее внучка. Для того чтобы помочь «виновной» в аварии внучке и оказать помощь пострадавшей девушке он сказал перевести 520 тысяч рублей. Пенсионерка, поверив в это, передала таксисту-курьеру деньги, а позже подала заявление в полицию – внучка рассказала, что в ДТП не попадала, а бабушка стала жертвой мошенников.

Оказалось, что деньги у пенсионерки украла 38-летняя приезжая из Воронежской области. Она нашла курьера, который забрал деньги у таксиста, при этом получив 10% от суммы.

- В отношении мошенницы возбуждено уголовное дело. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет, - сообщили в пресс-службе МВД по Краснодару. – Сейчас злоумышленница находится под подпиской о невыезде.