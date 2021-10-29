День народного единства в Краснодаре пройдет в онлайн-формате Фото: krd.ru

В Краснодаре День народного единства проведут в онлайн-формате. Жители смогут дистанционно посетить выставки, поучаствовать в тематических флешмобах и акциях, сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, в цифровом формате состоится международная акция «Большой этнографический диктант», который можно выполнить с 3 по 7 ноября в виде онлайн-теста. В этом году дистанционно пройдет и акция «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет». А для участия во флешмобе «Танцуют все» в социальную сеть TikTok пользователям нужно выложить дуэт – танец национальный танец на фоне природных, исторических, архитектурных достопримечательностей края и обязательно указать хештеги - #танцуютвсе, #Мывместе, #Мыедины, #Россияобъединяет, #КубаньТерриторияЕдинства, #МыЕдиныКРД.

Кроме того, в День народного единства пройдут флешмобы «Вкусно, национально», «Я узнал, что у меня есть огромная семья», «Эстетика моего народа», «Народ, которым я горжусь», а также онлайн-игры.