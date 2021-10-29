В Кореновске полицейского признали виновным во взяточничестве Фото из архива КП

В Кореновске Краснодарского края полицейского признали виновным во взяточничестве. Всего насчитывается 9 случаев незаконного получения им денег, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в 2020 году командир отдельного взвода ДПС ГИБДД муниципалитета задействовал 21 сотрудника. Игорь Тимин поручил им каждый месяц передавать по 3 тысячи рублей с зарплаты. Схему он назвал «операцией 900». На участках патруля в районе сотрудники передавали ему по 500 рублей, а после работы на маршрутах патрулирования, расположенных на федеральных трассах, – по 1500 рублей. Всего таким образом полицейский «заработал» более 250 тысяч рублей.

- Приговором суда Игорю Тимину назначено наказание в виде штрафа в сумме 1 миллион 50 тысяч рублей, также лишение права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года, - говорится в сообщении пресс-службы.