Страшно интересно: чем займутся краснодарцы в Хэллоуин

Фаворитами этого сезона стали картины про апокалипсис, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра. Фото предоставлено пресс-службой МегаФон.

Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров. Фаворитами этого сезона стали картины про апокалипсис, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра.

На повышенное внимание к фильмам ужасов у краснодарцев могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи с новой волной коронавируса в России. Ведь, по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.

Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов, связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство краснодарцев охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в два раза чаще, чем в обычный день.

В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 22 сериала и почти 700 фильмов ужасов. Фото предоставлено пресс-службой МегаФон.

При выборе сериалов этого жанра жители Краснодарского края единодушны. Каждый второй отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние»* или истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения не наблюдается: верхнюю строчку рейтинга занял «Голем. Начало», который посмотрели 3 % аудитории. За ним следуют «Синяя бездна 2» и «Проклятие Спящей красавицы», каждый из которых набрал 2,3 %.

В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 22 сериала и почти 700 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей Краснодарского края:

Топ-7 хорроров

«Голем: Начало»

«Синяя бездна 2»

«Проклятие Спящей красавицы»

«Веном»

«Поворот не туда: Наследие»

«Страшные истории для рассказа в темноте»

«Джунгли»

Топ-7 сериалов в категории ужасы

«Противостояние»*

«Ходячие мертвецы»

«Чепелуэйт»*

«Хелстром»*

«30 серебреников»*

«Страна Лавкрафта»*

«Сумеречная зона»*

*доступно в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ