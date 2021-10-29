Больше 1,8 миллиона жителей Кубани пользуются услугами «Газпром межрегионгаз Краснодар»

Наибольший прирост заключенных договоров с начала года отмечен в Сочи, Геленджике, Анапе, Краснодаре, Новороссийске и Динском районе. Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар.

В начале октября число абонентов-потребителей газа в Краснодарском крае превысило 1,8 миллиона. По расчетам специалистов, Краснодарский край по числу абонентов уступает в Российской Федерации только Москве (включая Московскую область) и Санкт-Петербургу с филиалами в Карелии и Калининграде.

Количество лицевых счетов абонентов достигло отметки 1 802 176. Именно столько договоров на поставку газа официально заключено компанией «Газпром межрегионгаз Краснодар» по состоянию на 1 октября 2021 года с владельцами домов и квартир во всех муниципальных образованиях.

Только с начала года с поставщиком газа письменно оформили вновь либо, сменив собственника, переоформили договорные отношения - 21 555 человек, что соизмеримо, например, с числом потребителей города Приморско-Ахтарска и всех входящих в состав муниципального округа населенных пунктов.

Для своих абонентов компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» создает условия для комфортного взаимодействия. Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар.

Это объясняется прежде всего ведением постоянной разъяснительной работы с потребителями газа о необходимости своевременного оформления или переоформления договора поставки, а также развитием газификации в крае, и как следствие, - появлением новых абонентов.

Наибольший прирост заключенных договоров с начала года отмечен в Сочи, Геленджике, Анапе, Краснодаре, Новороссийске и Динском районе.

Для своих абонентов компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» создает условия для комфортного взаимодействия.

В частности, «Газпром межрегионгаз Краснодар», планомерно развивая дистанционные сервисы, отмечает ежемесячный прирост количества пользователей интернет-сервиса «Личный кабинет абонента» на 5-7 тысяч абонентов. Общее количество пользователей «Личного кабинета» по состоянию на 15 октября достигло почти 290 тысяч абонентов, что практически на 40 тысяч больше, чем в начале года.

В «Личном кабинете» на официальном сайте поставщика газа мргкраснодар.рф можно передать показания приборов учета, просмотреть историю оплат/начислений, сформировать квитанцию и заявки на дополнительные услуги, а также просмотреть статус заявок и историю потребления услуг.

«Газпром межрегионгаз Краснодар» ведет активную работу по сбору обратной связи от абонентов о качестве оказанных услуг. Мониторинг удовлетворенности потребителей проводится с помощью очного анкетирования, посредством электронной почты, мобильного приложения и телефонной связи.

Абоненту предлагается оценить время обслуживания и ожидания в очереди, полноту и доступность информации о получаемой услуге, компетентность оператора, а также удобство расположения офиса и графика работы.

Жители Краснодарского края также могут оценить работу официального сайта поставщика газа, приложения «МойГаз» и Личного кабинета. Для этого на главной странице сайта газовой компании мргкраснодар.рф установлена кнопка «Оценка качества услуг».

Собирать обратную связь сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» будут и на официальной странице компании в соцсети Facebook (https://www.facebook.com/GazpromMrgKrasnodar/).

Абоненты также могут оценить качество обслуживания при звонке на «Горячую линию» и участки по работе с населением.

На основании полученных оценок реализуются мероприятия по повышению качества обслуживания абонентов.