В Сочи в выходные дни усилят работу прививочных пунктов Фото из архива КП

В Сочи на внеплановых выходных пункты вакцинации продолжат работу в усиленном режиме. Всего в городе развернуто 29 центров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Пункты снабжены всеми видами вакцины. Если будет необходимо, количество мест для получения прививки увеличат.

Стоит отметить, что после введения обязательных QR-кодов для доступа в досуговые места темпы вакцинации в Сочи возросли в два раза. Всего в городе уже привились 196 255 человек.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в регионе за подделку сертификатов о вакцинации грозит до 2 лет лишения свободы. В крае на врача и медсестру завели дело за продажу фиктивных документов.