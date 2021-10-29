Соблюдение самоизоляции будут контролировать в Краснодарском крае

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае вновь начнут контролировать режим соблюдения самоизоляции. Ужесточение мер касается людей, которые заболели коронавирусом - они обязаны находиться дома. Такое решение принято в связи с увеличением числа заразившихся COVID-19. Об этом заявила глава регионального Роспотребнадзора Мария Потемкина на заседании оперштаба.

- По сравнению с прошлой неделей количество заболевших увеличилось на 5%. Обращаю внимание на необходимость ужесточения соблюдения режима самоизоляции гражданами, которые заболели. В прошлом году были мобильные отряды самоконтроля, казаки, которые контролировали контактных лиц. Предлагаю проводить такую же работу, – сказала Мария Потемкина.

Как будут контролировать режим соблюдения самоизоляции, решат в ближайшее время.

Также на заседании обсудили тему соблюдения масочного режима в общественных местах, в том числе - в транспорте и на вокзалах.

– Прошу провести работу с перевозчиками и пассажирами. Строгие нормы необходимо соблюдать и на вокзалах. Кроме того, нужно пересмотреть наполнение автобусов, перевозящих пассажиров к самолетам, – отметил вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

Напомним, уже с 30 октября в Краснодарском крае начнут действовать ограничения: они продлятся до 7 ноября.