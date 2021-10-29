Пленарное заседание XII Межрегиональной конференции по социальному служению РПЦ прошло в Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи накануне прошло пленарное заседание в рамках XII Межрегиональной конференции по социальному служению РПЦ. Мероприятие состоялось на территории центра «Сириус», сообщает пресс-служба городской администрации.

На встрече обсуждалось взаимодействие Русской православной церкви, общества и власти в борьбе с алкоголизмом и наркоманией, объединение усилий для помощи людям в трудной жизненной ситуации, поддержка семей, воспитывающих детей-сирот. В том числе на встрече участники поделились опытом по оказанию помощи людям с инвалидностью и многодетным семьям.

— В период пандемии важна роль Русской православной церкви. Огромное спасибо за то, что священники служат добровольцами в больницах, в «красных зонах», приходы помогают нуждающимся, развозят гуманитарную помощь. Работа будет вдвойне эффективнее при взаимодействии власти и церкви, в Сочи всегда открыты для сотрудничества, — отметила заместитель главы города Сочи Галина Москалева.

Напомним, межрегиональная конференция – 12-я по счету. Синодальный отдел по благотворительности каждый год организовывает встречи по социальному служению для епархий одного или нескольких федеральных округов.