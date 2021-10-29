Работа сотрудников скорой помощи увеличилась в три раза на Кубани

Ежедневно в ковидные госпитали попадают 600-700 человек. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Работа сотрудников скорой помощи Краснодарского края увеличилась в три раза. Вместо положенных 2,5 тысячи вызовов медики совершают 7 тысяч за сутки. Каждый четвертый пациент обращается с подозрением на коронавирус. Ежедневно сотрудники скорой помощи госпитализируют 600-700 человек. В больницах приходится увеличивать количество коек. Такие данные огласил министр здравоохранения Евгений Филиппов на заседании оперштаба.

– Единственный путь по выходу из массовой заболеваемости – вакцинация. В настоящее время ее темпы увеличились – до 10-13 тыс. человек в сутки. Ожидаем поставку еще 300 тысяч доз вакцины. Врачи, работающие в «красных зонах», отмечают, что непривитые пациенты переносят болезнь крайне тяжело, – отметил Евгений Филиппов.

Лидерами по количеству привитых жителей стали Кавказский, Апшеронский и Калининский районы. Противоположная ситуация - в Геленджике, а также в Белоглинском, Кореновском, Тихорецком и Брюховецком районах. Там показатель вакцинации ниже 50%.