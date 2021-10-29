Застройщики Краснодара возведут школы и детские сады за свой счет

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

20 ведущих застройщиков Краснодара пообещали построить новые соцобъекты за свой счет. К такой договоренности директора строительных компаний пришли после встречи с исполняющим обязанности главы Краснодара Андреем Алексеенко.

— Краснодару нужно не менее 75 тысяч новых мест в образовательных учреждениях. При поддержке главы региона строятся новые школы и детсады. Однако эту задачу необходимо решать совместно, — отметил Андрей Алексеенко.

Стройкомпании должны сформировать график строительства для подачи заявок на финансирования. Срок сдачи - до 2024 года.

Большинство директоров заявили, что готовы предоставить данные о строительстве новых объектов уже в ноябре 2021 года.

— Никто, кроме нас с вами, эту проблему не решит. Дороги, парки и детсады сами по себе не вырастут, - также отметил Алексеенко.