Полмиллиона рублей получат финалисты конкурса «Лидеры Кубани-2021»

Также глава региона наградил дипломами лауреатов конкурса. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре состоялась церемония награждения лауреатов и победителей краевого конкурса «Лидеры Кубани-2021». В этом году в нем приняли участие 6,5 тысяч человек. Участники представляли свои проекты по развитию туризма, сельского хозяйства, экологии и IT-технологий.

– Конкурс выявил самых инициативных и целеустремленных лидеров, чьи таланты необходимы Кубани. Он помог нам найти тех, кто способен стать частью будущих достижений края, – отметил Вениамин Кондратьев в своем обращении к конкурсантам.

По итогам конкурса, сразу трое участников вышли в финал. Они получат грант в размере 500 тысяч рублей на обучение в ВУЗах.

– Мы смотрим на лидеров Кубани, как на перспективный кадровщый резерв. Для всех финалистов участие в проекте – серьезный импульс для развития. Поэтому грант в размере 500 тысяч рублей на обучение в ведущих вузах страны, который предусмотрен для победителей, поможет превратить действие в результат, – сказал губернатор.

Также глава региона наградил дипломами 22-х лауреатов конкурса.