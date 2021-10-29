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Происшествия29 октября 2021 18:57

В Анапе выясняют подробности похищения человека

В уличной драке был оглушен мужчина, после чего его силой затащили в автомобиль
Евгения ХАЛИКОВА
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Момент похищения мужчины случайно сняли на камеру видеонаблюдения

Момент похищения мужчины случайно сняли на камеру видеонаблюдения

Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

Полицейские Анапы разбираются в конфликте, который случайно сняла камера уличного видеонаблюдения. Группа мужчин сначала устроила драку на улице, а после одного из участников конфликта оглушили и затащили в автомобиль.

- Лица, участвовавшие в конфликте, установлены, они знакомы между собой и ехали в одной машине, - сообщили в отделе МВД РФ по городу Анапе.

Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего.

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Видео: instagram.com/omvd_anapa