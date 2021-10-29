В Анапе выясняют подробности похищения человека

Момент похищения мужчины случайно сняли на камеру видеонаблюдения Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

Полицейские Анапы разбираются в конфликте, который случайно сняла камера уличного видеонаблюдения. Группа мужчин сначала устроила драку на улице, а после одного из участников конфликта оглушили и затащили в автомобиль.

- Лица, участвовавшие в конфликте, установлены, они знакомы между собой и ехали в одной машине, - сообщили в отделе МВД РФ по городу Анапе.

Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего.