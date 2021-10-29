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Здоровье29 октября 2021 20:02

План по вакцинации выполнен почти на 60% в Краснодарском крае

Для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 80% взрослого населения региона
Евгения ХАЛИКОВА
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В регионе привиты 2,1 млн из 3,6 млн человек

В регионе привиты 2,1 млн из 3,6 млн человек

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодарском крае план по вакцинации от коронавируса выполнен на 56,6 %. Как сообщила специалист-эксперт отдела эпиднадзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Межевая, оба компонента вакцины получили более 2,1 млн человек. Из них, 894 беременные женщины из группы риска.

Санитарные врачи настаивают на вакцинации 80% взрослого населения региона. По их словам, этого будет достаточно для выработки коллективного иммунитета.