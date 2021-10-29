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Здоровье29 октября 2021 21:09

На Кубани в противокоронавирусных пунктах вакцинации можно сделать прививку от гриппа

Врачи говорят об эффективности двойной иммунизации
Евгения ХАЛИКОВА
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Чтобы снизить рост заболеваемости, необходимо привить 80% взрослого населения региона

Чтобы снизить рост заболеваемости, необходимо привить 80% взрослого населения региона

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В региональных пунктах вакцинации можно одновременно привиться от коронавируса и сезонного гриппа. По словам врачей, двойная иммунизация поможет избежать развитие так называемой смешанной микст-инфекции, то есть одновременного заболевания гриппом и COVID-19, как правило, в микст-случаях заболевания протекает наиболее тяжело.

– Во всех 332 COVID-прививочных кабинетах региона можно сделать прививку от гриппа. Обе вакцины разрешают ставить в один день, но только в разные руки. Это единственное ограничение, –рассказала заместитель министра здравоохранения края Ирина Вязовская.

По словам медиков, одновременная иммунизация безопасна для организма. Адреса прививочных центров и график работы подскажет чат-бота @vac23_bot.