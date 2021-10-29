В Краснодаре ограничат движение по улице Петра Метальникова

В Краснодаре будет ограничено движение по улице Петра Метальникова

На краснодарской улице Петра Метальникова будет частично ограничено движение транспорта. Как сообщили в мэрии краевого центра, рабочие приступили к работам в подземном переходе через дорогу. Переход включен в комплекс новой трамвайной ветки, которую тянут по улице Московской.

- Пока движение автотранспорта на участке по ул. им. Петра Метальникова в районе пересечения с ул. Московской организовано по половине проезжей части в разных направлениях. Для продолжения работ движение машин организуют по другой стороне дороги - также в реверсивном режиме, - рассказали в администрации Краснодара.

Временная схема заработает с 30 на 31 октября и сохранится до февраля 2022 года.