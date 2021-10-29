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Общество29 октября 2021 21:52

В Сириусе новый глава администрации федеральной территории

Андрей Столяров сложил свои полномочия, вместо него назначен Дмитрий Плишкин
Евгения ХАЛИКОВА
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Руководителем федеральной территории "Сириус" избран Дмитрий Плишкин. Фото: sochisirius.ru

Руководителем федеральной территории "Сириус" избран Дмитрий Плишкин. Фото: sochisirius.ru

В администрации федеральной территории «Сириус» сменился глава. 29 октября объявил о своем уходе врио главы Андрей Столяров. Он опубликовал в своих соцсетях обращение, в котором рассказал о новых этапах в своей жизни и в развитии федеральной территории. Столяров отметил, что работа было сложной, но интересной. Многое пришлось делать с нуля.

- Признаюсь, даже оригинал Указа Президента я увидел лишь спустя время, его просто некуда было отправить, Администрации ведь ещё попросту не существовало! – поделился бывший врио главы «Сириуса».

Руководителем администрации федеральной территории на втором заседании Совета ФТ был избран Дмитрий Плишкин. 38-летний Плишкин родом из Москвы. Он имеет ученую степень кандидата экономических наук.