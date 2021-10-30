Что произошло за ночь 30 октября в Краснодарском крае: в регионе ужесточили коронавирусные ограничения

Что случилось за ночь 30 октября в Краснодарском крае. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает, что произошло за ночь 30 октября.

В Краснодарском крае ужесточают требования режима повышенной готовности. Распоряжение уже подписано губернатором региона Вениамином Кондратьевым. С 1 ноября начнут действовать дополнительные противоковидные меры.

В Геленджике исправят генплан, вызвавший недовольства жителей. При внесении правок учтут критику местного населения

На Кубани в противокоронавирусных пунктах вакцинации можно сделать прививку от гриппа. Врачи говорят об эффективности двойной иммунизации.

В Краснодаре ограничат движение по улице Петра Метальникова. Это связано со строительством новой ветки трамвая.

Полицейский из Темрюка представит Кубань в финале всероссийского конкурса. «КП» - Кубань» поговорила с кубанским «Анискиным» и узнала у него о полицейских буднях.