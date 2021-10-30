Погода в Краснодаре 30 октября 2021: в городе обещают иллюзию бабьего лета

Какая будет погода в Краснодаре 30 октября 2021 года Фото: Евгения ГУСЕВА

После бодрящей недели в кубанскую столицу вновь возвращается потепление. Конечно, жары в городе не прогнозируют, но все же отметки заставят сбросить жителей теплые куртки. Правда, синоптики спешат предупредить - погода обманчива. «КП» - Кубань» узнала, какой будет погода 30 октября в Краснодаре.

Как стало известно, гребень антициклона принесет в кубанскую столицу на выходных очередное бабье лето. В регионе сохранится преимущественно солнечная и сухая погода. При этом температура воздуха порадует жителей. Но все же это лишь иллюзия бабьего лета. Из-за ветра, который ожидается в городе, отметки будут ощущаться иначе.

- В дневные часы отметки на столбиках термометров достигнут 14-16 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер ожидается восточной четверти ночью 3-8 метров в секунду, днем порывы до 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление будет слабо расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.