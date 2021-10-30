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Общество30 октября 2021 8:26

Погода в Сочи 30 октября 2021: на курорт вернулось лето

Рассказываем, какая будет погода в Сочи 30 октября 2021 года
Евгения СОРОКА
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Узнали, какой будет погода 30 октября в Сочи.

Узнали, какой будет погода 30 октября в Сочи.

Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Небесная канцелярия подготовила сюрприз для жителей побережья Черного моря. На курортах - благодать. В пору - загорать! «КП» - Кубань» узнала, какой будет погода 30 октября в Сочи.

По прогнозам метеорологов, на курорт вернется лето. Из-за того, что регион остается на гребне антициклона, а южные ветры продолжат поставлять хорошо прогретые воздушные массы, установятся высокие температуры. В дневные часы в Сочи ожидается потепление до +20 градусов. Осадков на курорте не прогнозируют, как и сильных порывов ветра.

Кстати, ранее корреспондент «КП» прошелся по популярным сочинским локациям, где со дня на день ждут тысячи гостей. Удастся ли отдохнуть на курорте, если ваша прививка - фальшивка.