Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 30 октября увеличилось на 278

Эпидситуация на данный момент на Кубани не улучшается. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Оперштаб пo ситуации с коронавирусом опубликовал свежую информацию о новых случаях заражения ковидом. Ситуация на данный момент не улучшается - с каждым днем растет число инфицированных в стране. За последние сутки в Краснодарском крае заболевших тоже стало больше - еще 278 жителей края подцепили опасную инфекцию. Это подтвердил ПЦР-исследование - все результаты оказались положительными.

За последние сутки в России выявлен 40 251 новый случай коронавируса.

- За сутки в России полностью выздоровели 28909 человек. За это же время - 1 160 смертей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за минувшие сутки выписаны 74 пациента, всего в регионе выздоровели 58272 пациента.

Напомним, в Краснодарском крае ужесточают требования режима повышенной готовности. Распоряжение уже подписано губернатором региона Вениамином Кондратьевым. С 1 ноября начнут действовать дополнительные противоковидные меры.