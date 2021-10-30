Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани 30 октября

Названы районы, которые вошли в топ с самым большим числом зараженных за сутки. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Краснодарском крае зарегистрировали еще 278 случаев инфицирования коронавирусом. В том числе, 46 детей. Возраст пациентов – от 1 месяца до 89 лет. Об этом сообщает оперативный штаб региона. По их данным, в списке с наибольшим приростом заболевших за сутки снова лидирует Краснодар. В кубанской столице за сутки зарегистрировано 82 положительных результата на ковид. На второй позиции антирейтинга - Сочи (+23).

Кроме того, названы районы, которые вошли в топ с самым большим числом зараженных за сутки. В лидерах находится Мостовской район, где также заболели 23 человека, в Ленинградском районе - 14.

- В Анапе – 13 инфицированных, а в Павловском районе зарегистрировано 12 новых пациентов с ковид, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края.

Кроме того, в Выселковском, Тихорецком и Успенском – по 11 заболевших.

Напомним, ранее сообщалось, какой район можно закрыть на карантин хоть сейчас. В оперштабе озвучили муниципалитеты с самыми большими шансами на новые ограничения.