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Здоровье30 октября 2021 13:08

Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 30 октября выросло на 43

По данным на 30 октября в Краснодарском крае в ковидных госпиталях скончались тяжелые пациенты
Евгения СОРОКА
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Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 30 октября вновь увеличилось.

Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 30 октября вновь увеличилось.

Фото: Иван СМИРНОВ

На Кубани продолжают умирать люди с коронавирусом. Как уточняется, это пациенты ковидных госпиталей, которые в последние дни находились в крайне тяжелом состоянии.

По данным на 30 октября, количество летальных случаев увеличилось на 43. С начала пандемии в регионе количество смертей от инфекции достигло 7342.

- С подозрением на COVID-19 продолжают стационарное лечение 6660 человек, из них с подтвержденным диагнозом – 3311 жителей, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения Кубани. - 109 пациентов находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, девять человек лежат на ЭКМО.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», дома под наблюдением врачей лечатся 12322 кубанца.