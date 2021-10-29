Вениамин Кондратьев подписал постановление об ужесточении режима повышенной готовности с 1 ноября

В регионе введены новые ограничительные меры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Краснодарского края подписал постановление, в котором говорится о введение дополнительных мер, ужесточающих соблюдение режима «повышенного готовности». Согласно документу, все предприятия общественного питания переходят на новый график работы: с 6:00 и до 23:00.

Руководителям региональных организаций и предприятий следует перевести на удаленный режим работы всех непривитых сотрудников старше 60 лет и всех сотрудников старше 65 лет независимо от наличия у них сертификата о вакцинации. Также на удаленку должны отправить работники, страдающие от хронических заболеваний.

Кубанцы, сделавшие два компонента вакцины, могут рассчитывать на дополнительные оплачиваемые выходные в количестве двух дней. Их можно будет прибавить к ежегодному оплачиваемому отпуску, либо же взять в любое удобное время.

Также, с 30 октября и по 7 ноября все профессиональные спортивные соревнования по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг пройдут без участия зрителей.