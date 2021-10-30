Ярмарки выходного дня в Краснодаре: по каким адресам будут открыты

Ярмарки выходного дня пользуются популярностью у горожан. Фото: krd.ru

В Краснодаре утром 30 октября открылись 11 ярмарок выходного дня. Об этом сообщают в администрации города.

- Свою продукцию на них реализуют около 600 сельхозпроизводителей — фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств. Они приехали из 16 районов края, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - Им предоставлено больше тысячи торговых мест.

Кубанские фермеры привезли свыше 90 тонн сельхозпродуктов — сезонные овощи и фрукты, хлебобулочные изделия, яйца, соленья, мед. Все продавцы, как и прежде, обслуживают покупателей в масках и перчатках - таковы требования Роспотребнадзора.

КОНКРЕТНО

Приобрести продукцию кубанских производителей краснодарцы могут до 15:00 по следующим адресам:

- Буденного (между Красной и Рашпилевской);

- Захарова (около дома № 23);

- Уральская (около дома № 168);

- Бершанской (около строения № 117);

- Заводская, 9;

- Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 26);

- Яцкова (вблизи дома № 11);

- Дзержинского (вблизи дома № 213);

- Каляева (вблизи строения № 198);

- Бургасская (вблизи дома № 31/1);

- Одесская (вблизи дома № 48).

Также заработала универсальная ярмарка МУП «Агромир» на 130 торговых мест по проспекту Чекистов (около дома № 9).