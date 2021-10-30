Ярмарки выходного дня в Краснодаре: по каким адресам будут открыты

Ярмарки выходного дня пользуются популярностью у горожан. Фото: krd.ru
В Краснодаре утром 30 октября открылись 11 ярмарок выходного дня. Об этом сообщают в администрации города.
- Свою продукцию на них реализуют около 600 сельхозпроизводителей — фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств. Они приехали из 16 районов края, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - Им предоставлено больше тысячи торговых мест.
Кубанские фермеры привезли свыше 90 тонн сельхозпродуктов — сезонные овощи и фрукты, хлебобулочные изделия, яйца, соленья, мед. Все продавцы, как и прежде, обслуживают покупателей в масках и перчатках - таковы требования Роспотребнадзора.
КОНКРЕТНО
Приобрести продукцию кубанских производителей краснодарцы могут до 15:00 по следующим адресам:
- Буденного (между Красной и Рашпилевской);
- Захарова (около дома № 23);
- Уральская (около дома № 168);
- Бершанской (около строения № 117);
- Заводская, 9;
- Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 26);
- Яцкова (вблизи дома № 11);
- Дзержинского (вблизи дома № 213);
- Каляева (вблизи строения № 198);
- Бургасская (вблизи дома № 31/1);
- Одесская (вблизи дома № 48).
Также заработала универсальная ярмарка МУП «Агромир» на 130 торговых мест по проспекту Чекистов (около дома № 9).