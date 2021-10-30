В Краснодарском крае похолодает до минус 6 градусов

С каждым днем будет становиться все холоднее и холоднее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С каждым днем будет становиться все холоднее и холоднее - об этом говорят прогнозы метеорологов на грядущие выходные. Сейчас за окном стоит прекрасная погода, а все потому, что Кубань оказалась в объятиях антициклона. Именно благодаря ему в регионе солнечно и тепло. Но, увы, такая благодать всего на пару дней.

Постепенно температурные отметки будут понижаться. В начале рабочей недели в крае даже ждут дожди - осадки ожидаются в том числе и в кубанской столице.

А вот в предгорных и горных районах Краснодарского края уже чувствуется предзимье. Там отметки на столбиках термометров опустятся до 6 градусов ниже нуля.

- Температура воздуха ночью в целом на территории края 1-6 градусов со знаком плюс, в юго-восточных предгорных районах отметки будут колебаться от +3 до минус 2 градусов, а в горах ночью похолодает до 6 градусов мороза, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.