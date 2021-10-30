В Краснодарском крае с 30 октября по 7 ноября изменится режим работы МФЦ

В Краснодарском крае власти решили ужесточить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. С 1 ноября начнут действовать дополнительные противоковидные правила. Во время нерабочих дней будет ограничен доступ в ряд учреждений региона. Изменится график работы и в многофункциональных центрах.

В связи с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции прием посетителей временно приостановят. Но есть исключение - прием и выдача документов по оформлению, замене паспорта гражданина РФ. Эта услуга будет предоставляться по предварительной записи.

- Гражданам, записавшимся на прием в МФЦ Кубани с 30 октября по 7 ноября 2021 года, необходимо повторно пройти процедуру предварительной записи на новые даты, - уточняют «КП» - Кубань» в пресс-службе МФЦ края.

Сделать это можно, позвонив по номеру «горячей линии» 8-800-30-23-444 или на сайте после авторизации в личном кабинете.

КОНКРЕТНО

Какой график работы будет в МФЦ

30 октября, 1, 2 и 3 ноября – рабочие дни согласно графику офисов МФЦ; 31 октября, 4, 5, 6, 7 ноября – выходные дни.

В эти дни на стационарных участках в МФЦ будут находиться только переписчики и «Волонтеры переписи». Прием и выдача документов в филиалах МФЦ Краснодарского края осуществляться не будет.