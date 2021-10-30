В Сочи для защиты от наводнений расчистят реку

В Сочи для защиты от наводнений расчистят русло реки Аше. Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii/

В Сочи для защиты от наводнений расчистят русло реки Аше. Об этом рассказал мэр курорта Алексей Копайгородский.

У главы города был рабочий объезд отдаленных населенных пунктов Лазаревского района. Мэр посетил аулы Калеж и Хаджико. Именно здесь Алексей Копайгородский обратил внимание на состояние местной реки.

- Один из главных вопросов, который поднимали старейшины сел — расчистка русла реки Аше, - написал Алексей Копайгородский в своем Telegram. - Сейчас вместе с ними оценили ход работ.

По словам мэра, план мероприятий рассчитан на три года. За это время рабочие должны расчистить все проблемные участки, что позволит всем близлежащим поселениям на десятилетие избавиться от рисков подтоплений.

А еще мэр Сочи обсудил со старейшинами возможность укрепления подвесного моста. Он ведет к популярной у туристов пещере. Кроме того, часть дороги около аула Хаджико, которую повредил оползень, восстановят к концу декабря.

- Специалисты уже приступили к укреплению склона, - уточняет мэр Сочи. - Там создадут противооползневую подпорную стену.