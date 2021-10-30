Завершился фотоконкурс «Мой отпуск - 2021»

Голосование за лучший отпускной снимок завершилось 30 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомольская правда» - Кубань» провели фотоконкурс «Мой отпуск». Он вдохновил многих любителей яркий снимков заявить о своем отдыхе и умении сделать удачный кадр.

Больше месяца редакция «КП» собирала фотоснимки, которые присылали из разных уголков России. А позже, когда сбор заявок был завершен, на сайте началось активное ежедневное голосование. Борьба была нешуточная - уже с первых дней наметились явные лидеры, которые не хотели уступать друг другу победу.

Голосование продолжалось ровно 20 дней - 30 октября фотоконкурс официально завершился. И сейчас «КП» - Кубань» подводит итоги. Результаты будут объявлены в ближайшие дни, редакция «Комсомолки» свяжется с победителем, чтобы рассказать о том, как получить свой приз.

Подарки победителям предоставит генеральный партнер конкурса.

Его ждет шикарный подарок, который предоставит генеральный партнер конкурса. Победитель отдохнет в отеле с аквапарком в Ялте. Кроме того, по итогам голосования будет выбрана самая очаровательная номинантка. Участницу, которой достанется номинация «Краса курортов 2021 года», ждут подарки от компании «Мейер» - годовой курс витаминов «Красавит», сувениры и сертификат на 10 тысяч рублей.