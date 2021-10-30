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Происшествия30 октября 2021 13:52

В Краснодарском крае иномарка при обгоне врезалась в пассажирский автобус, в котором ехали люди

Проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
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Выясняют причины ДТП. Фото: instagram.com/tim_kubanspas

Выясняют причины ДТП. Фото: instagram.com/tim_kubanspas

ДТП случилось утром в субботу, 30 октября. Авария произошла на трассе Тимашевск – Приморско-Ахтарск.

- Двигаясь в сторону станицы Роговской Hyundai Accent столкнулся с пассажирским рейсовым автобусом, следовавший по маршруту Краснодар-Приморско-Ахтарск, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в Тимашевском аварийно-спасательном отряде.

В автобусе никто не пострадал. Фото: instagram.com/tim_kubanspas

В автобусе никто не пострадал. Фото: instagram.com/tim_kubanspas

Травмы получила пассажирка Hyundai Accent, она доставлена в больницу. Проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии.

В Краснодарском крае иномарка при обгоне врезалась в пассажирский автобус, в котором ехали люди
Видео: instagram.com/tim_kubanspas