На Кубани аграрии установили исторический рекорд по сбору урожая. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Аграрии Кубани установили исторический рекорд по сбору урожая. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.

Основные уборочные работы завершили. Тружеников села, показавших лучшие результаты, наградили в Краснодаре. Передовиков агропромышленного комплекса наградили дипломами. Пять аграриев – чемпионы жатвы – получили ключи от автомобилей. Кроме того, четыре человека награждены медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I, II и III степеней.

- Более 10 миллионов тонн пшеницы, 850 тысяч тонн риса, 800 тысяч тонн овощей, 180 тысяч тонн винограда, - сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Кубань еще раз подтвердила статус гаранта продовольственной безопасности и житницы нашей страны.

Как отметил глава региона, за этими большими результатами стоят простые люди, готовые не спать ночами, трудиться без выходных и отпусков - хлеборобы, комбайнеры, жатчики, водители, селекционеры, рабочие.

- Отмечу, что 90% нашего зерна – продовольственного класса. Кубань первой в стране полностью перешла на отечественные семена пшеницы, - сказал глава региона. - Не одно поколение селекционеров трудилось над этим результатом.