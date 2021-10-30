В Краснодаре на двух перекрестках изменят схему движения

В ночь на 7 ноября на двух участках улиц изменятся схемы организации дорожного движения. Фото: krd.ru

Изменения ожидают на дорогах краснодарских автолюбителей. Как сообщают в мэрии города, в ночь на 7 ноября, на двух участках улиц поменяется схема движения.

- По улице 40-летия Победы на пересечении с Московской при движении со стороны Российской для машин запретят левый поворот, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара.

Корректировки коснутся и еще одной улицы - Головатого. На перекрестке с Красной исчезнет «островок безопасности».

- Это необходимо для повышения безопасности дорожного движения на этих участках, а также на повышение их пропускной способности, - говорят в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города. - Предупреждающие дорожные знаки будут установлены заблаговременно.

Водителей просят быть внимательными.