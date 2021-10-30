Мурад Мусаев. Фото: instagram.com/sabahfc

Экс-тренер «Краснодара» Мусаев возглавил азербайджанский клуб. Об этом стало известно 30 октября. О назначении официально объявило руководство «Сабах».

– Российский специалист Мурад Мусаев назначен главным тренером нашей основной команды, – говорится в Instagram-аккаунте клуба. - С 37-летним специалистом подписан двухлетний контракт.

Мурад Мусаев уже познакомился с командой. А к своей работе приступит уже со следующей недели.

Стоит сказать, что на тренера возлагают большие надежды. Матвей Сафонов, Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов – сейчас это звезды «Краснодара». Все они начинали карьеру под руководством Мурада Мусаева.

Напомним, Мурад Мусаев был одним из самым молодых тренеров Российской Премьер-Лиги. В ноябре ему стукнет 38 лет. Младше него в чемпионате России был только наставник «Спартака» Доменико Тедеско. В сентябре немцу исполнилось 36.