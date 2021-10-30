В Краснодаре хирурги спасли 101-летнюю женщину от ампутации ноги

Врачи туапсинской ЦРБ приняли решение связаться с коллегами из краевого центра по линии санитарной авиации. Фото: instagram.com/minzdravkk

Уникальную операцию провели краснодарские эскулапы. Хирурги краевой клинической больницы №1 спасли 101-летнюю женщину от ампутации ноги.

Как оказалось, жительницу Туапсе доставили в Краснодар экстренно. Пожилая женщина почувствовала острые боли в левой ноге. Мучилась пенсионерка (!) 12 часов. В итоге, когда терпеть было больше невозможно, женщина обратилась к медикам. В местной больнице провели УЗИ.

- После исследования стало ясно - отсутствует артериальный кровоток в ноге, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в минздраве Кубани. - Ей диагностировали острую тромбоэмболию артерий.

Прооперировать женщину в Туапсе врачи не решились, попросили помощи коллег из кубанской столицы. На вертолете пенсионерку доставили в Краснодар.

- Женщине оказали необходимую медицинскую помощь, - сообщают в ККБ № 1. - Ампутации ноги удалось избежать.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, совсем скоро ее будут готовить к выписке.