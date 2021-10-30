В Краснодарском крае три бара накажут за антиковидные нарушения

Руководство бара игнорировало введенные ограничения. Фото: instagram.com/dps_kk

В Краснодарском крае вновь начались рейды. Группы наносят визиты ресторанам и барам, разумеется, без предупреждения. Такие проверки нужны для того, чтобы выявить нарушителей.

В связи с тем, что на территории региона ужесточили противоковидные меры, решено и усилить контроль за их выполнением. Сотрудники департамента потребсферы края провели рейды в Краснодаре, Анапе и Геленджике.

Нарушения нашли в баре «Дымотека» на улице Героя Аверкиева, 6.

- Персонал заведения обслуживал посетителей без масок, - рассказывают в департаменте потребсферы края. - Кроме того, в баре незаконно предоставляли услуги по курению кальянов и продавали крепкий алкоголь без лицензии.

На владельца «Дымотеки» составили административный протокол, а из незаконного оборота изъяли почти 50 литров алкоголя.

Попался и ресто-бар Black Rabbit в Анапе. Он работал после полуночи. Там также курили кальян все желающие, хотя он запрещен. Предпринимателю выписали протокол.

Кроме того, в Геленджике нарушения выявили в кальянной «Дымов» на Крымской, 22.

- Теперь предпринимателю грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы Краснодарского края.