Предприниматель должен быть включен в единый реестр субъектов МСП. Фото: администрации края.

На Кубани более 50 тысяч бизнесменов получат безвозмездные гранты. Его размер будет определяться в зависимости от количества работников. Перечислят сумму в расчете один МРОТ на одного занятого, включая самого предпринимателя.

Федеральную меру поддержки приняли в связи с нерабочими днями.

- На сегодняшний день порядка 50 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей края могут получить гранты на выплату зарплат, – сказал вице-губернатор региона Александр Руппель. - В прошлый раз, в 2020 году, этой мерой на Кубани воспользовались более 65 тысяч субъектов МСП.

Как уточняется, заявления на выплату будут приниматься с 1 ноября. Подать его можно на сайте Федеральной налоговой службы России.

- Выплаты будут осуществляться через восемь рабочих дней с даты подачи заявления в ФНС, - говорят в администрации региона.

Выплаты начнут с 15 ноября.