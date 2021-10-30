ФК «Краснодар» уступили «Крыльям Советов»

«Краснодар» после игры занимает пятое место - у команды 21 очко. Фото: ФК «Краснодар»

30 октября самарские «Крылья Советов» встречались на выезде с ФК «Краснодар». Игра прошла в рамках 3-го тура РПЛ, но, увы, закончилась обидным поражением для «быков».

Автором единственного гола стал нападающий самарцев Владислав Сарвели.

Стоит сказать, что черно-зеленые попытались первыми пойти в атаку. Но взять ворота Классону не удалось - удар был отменен из-за положения "вне игры".

Таким образом, после победного матча «Крылья Советов» набрали 19 очков и поднялись седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. А вот «Краснодар» занимает пятое место - у команды 21 очко.

В ближайшее время краснодарская команда встретится с «Динамо». Матч пройдет на выезде.