На Кубани продолжается социальная эстафета «Челлендж Добра»

В Краснодарском крае продолжается социальная эстафета «Челлендж Добра». Напомним, ранее в регионе ужесточили протиковидные меры, появились дополнительные ограничения. Согласно обновленному постановлению запрещено проведение массовых мероприятий, предприятия общественного питания могут работать только с 06:00 до 23:00. Кроме того, организации должны перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, а также тех, у кого хронические заболевания.

- В связи с ужесточением коронавирусных ограниченией, а также обращениями граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации, Фонд развития Краснодарского края совместно с Межрегиональным союзом общественных объединений многодетных семей решили продлить социальную акцию «Челлендж добра на Кубани», - сообщил генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

Среди тех, кто первым поддержал социальный проект - один из краснодарских минимаркетов. Они выделили продуктовые наборы, которые передали нуждающимся семьям.

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Неравнодушны краснодарцы также могут присоединиться к акции. Продукты, предметы одежды, детские игрушки, школьные принадлежности и многое другое примут в офисе союза по адресу: ул. Крупская, 103.