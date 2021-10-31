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Общество31 октября 2021 8:26

Что произошло за ночь 31 октября в Краснодарском крае

Что произошло за ночь 31 октября. В Краснодарском крае три бара накажут за антиковидные нарушения
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: instagram.com/dps_kk

Фото: instagram.com/dps_kk

Что произошло за ночь 31 октября. В Краснодарском крае три бара накажут за антиковидные нарушения.Рейды прошли в заведениях Краснодара, Анапы и Геленджика.

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