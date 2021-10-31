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Что произошло за ночь 31 октября. В Краснодарском крае три бара накажут за антиковидные нарушения.Рейды прошли в заведениях Краснодара, Анапы и Геленджика.

В Краснодаре хирурги спасли 101-летнюю женщину от ампутации ноги. Врачи экстренно восстановили кровообращение в ноге.

В Краснодаре на двух перекрестках изменят схему движения. На этих перекрестках заранее установят предупреждающие дорожные знаки.

На Кубани аграрии установили исторический рекорд по сбору урожая. В 2021 году собрано 15,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса.