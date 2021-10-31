Погода на 31 октября 2021 года в Краснодаре: бабье лето возвращается на Кубань

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Бабье лето возвращается на Кубань. Уже в ближайшие дни воздух в Краснодарском крае прогреется до самых высоких отметок за месяц. Так в столицы регионе температура воздуха составит плюс 21 градус.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 31 октября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что в воскресенье воздух прогреется до плюс 21 градуса, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в Краснодаре ожидается небольшое усиление ветра. На пике его порывы будут достигать 14 м/с.