Рейды по соблюдению масочного режима проходят на Кубани Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рейды по соблюдению масочного режима проходят на Кубани. Она уже состоялись в Новороссийске, Анапе и Краснодаре.

Отмечается, что специалисты проверяли соблюдение масочного режима в общественном транспорте. За отсутствие или отказ от использования средств индивидуальной защиты предусмотрен административный штраф. На людей составляются протоколы. Максимальное наказание за нарушение масочного режима – 30 тысяч рублей.

Участие в рейдах принимают сотрудники мэрий городов, Роспотребнадзора, правоохранители и представители казачества. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе проверки будут проходить каждый день.