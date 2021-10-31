Бабье лето возвращается на Кубань Фото: Олег ЗОЛОТО

Резкое потепление ожидается на Кубани в начале недели. Синоптики не исключают, что в Краснодарский край вернется бабье лето. Уже в ближайшие дни воздух в регионе прогреется до рекордных отметок за месяц – до плюс 24 градусов.

Вместе с потепление на Кубань придут дожди. Мощные ливни ожидаются в крае как минимум первого и второго ноября.

- Утром в понедельник и вторник возможен туман, – добавляют синоптики.

Также на Кубани ожидается усиление ветра. На пике его порывы будут достигать 14 м/с.

Особо порадует погода туристов. На побережье Черного моря ожидается резкое потепление. На кубанских курортах воздух прогреется до 22-24 градусов. Такие значения продержится в регионе как минимум до конца среды, 3 ноября.