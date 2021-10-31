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Карта Кубани31 октября 2021 10:24

Видео ДТП в Анапе, где одна машина залезла на другую

Ролик опубликовал один из очевидцев аварии
Евгения СОРОКА
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Обстоятельства аварии выясняются. Фото: instagram.com/pva_life

Обстоятельства аварии выясняются. Фото: instagram.com/pva_life

Необычная авария произошла в Анапе утром 31 октября. На пересечении улиц Самбурова и Пролетарская две машины не поделили дорогу.

По предварительным данным, столкнулись Ford Focus и Volkswagen Polo. Один из водителей иномарки пользовался преимуществом в движении, по всей видимости, второй автолюбитель рассчитывал проскочить, но не успел.

Тем временем в соцсетях опубликовали видео с места происшествия. Пользователи недоумевают, как автомобили могли оказались в таком интересном положении - одна машина буквально запрыгнула на другую.

В аварии, предварительно, никто не пострадал. На месте ДТП сейчас работают автоинспекторы. Кроме того, вызваны были и спасатели, которые с помощью техники будут "разнимать" автомобили.

Обстоятельства аварии выясняются.

Видео ДТП в Анапе, где одна машина залезла на другую
Видео: instagram.com/pva_life