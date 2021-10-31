Бьюти-завтрак прошел в Краснодаре Фото: yugtimes.com

Бьюти-завтрак «Ваш стиль – ваш успех» прошел в Краснодаре. Он собрал ведущих представителей сразу нескольких индустрий.

Модератором встречи стала Елена Ксенофонтова, профессиональный медиатор, юрист и заместитель руководителя Центра примирительных процедур при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москва.

Участниками встречи стали известные бизнес-тренеры, психологии, врачи, косметологи, стилисты, спортсмены и актеры. Они рассказали, как создать личный бренд и разобрали подробные кейсы на примере сразу сети бутиков, мебельных центров и салона по пошиву костюмов.

На вопросы гостей ответилиа врач-эндокринолог клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России Евгения Кокова и врач-гинеколог Ольга Шевчишина.

Модератор встречи рассказала основные особенности тактики win-win в переговорах. Эмоциональному интеллекту обучил участников Андрей Соколов, а актерскому мастерству – преподаватель риторики и ораторского искусства Татьяна Стволовая.

Бьюти-завтрак «Ваш стиль – ваш успех» был организован еженедельником «Юг Times».