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Более 50 тысяч кубанских бизнесменов могут получить гранты на выплату зарплаты. Такая мера поддержки предпринимателей принята в связи с введением нерабочих дней. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что претендовать на поддержку будут бизнесмены, чьи компании находятся в сфере наиболее пострадавших отраслей экономики.

- Предприниматели, которые работают в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, в сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других, – подчеркнул вице-губернатор Александр Руппель.

Отмечается, что размер помощи зависит от количества сотрудников. Он составит 12 792 рублей на одного специалиста, в том числе владельца бизнеса.

Чтобы получить поддержку, предприниматель должен состоять в реестре субъектов МСП по состоянию на 10 июля 2021 года по определенному коду ОКВЭД. Для получения гранта человеку нужно написать обращение в

Федеральную налоговую службу. Сделать это можно будет с 1 ноября по 15 декабря. Первые выплату поступят на счет кубанских бизнесменов уже 15 ноября.

Добавим, что в 2020 году такой поддержкой воспользовались свыше 65 тысяч кубанских бизнесменов. Они имели в подчинении 180 тысяч работников.