Мопедист пострадал в жесткой аварии в центре Краснодара Фото: Сергей ГАПОН

Мопедист пострадал в жесткой аварии в центре Краснодара. Он сам провоцировал ДТП.

Отмечается, что авария случилась в субботу, 30 октября. 19-летний водитель мопеда двигался по улице Тургенева. Неожиданно он решил повернуть налево, но не оценил безопасность маневра и столкнулся с ВАЗ-2105.

- По факту ДТП проводится административное расследование, - отметил официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Отмечается, что в результате аварии пострадал водитель мопеда. С различными травмами его госпитализировали в больницу.