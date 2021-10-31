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Происшествия31 октября 2021 12:51

Мопедист пострадал в жесткой аварии в центре Краснодара

Он сам провоцировал ДТП
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Мопедист пострадал в жесткой аварии в центре Краснодара

Мопедист пострадал в жесткой аварии в центре Краснодара

Фото: Сергей ГАПОН

Мопедист пострадал в жесткой аварии в центре Краснодара. Он сам провоцировал ДТП.

Отмечается, что авария случилась в субботу, 30 октября. 19-летний водитель мопеда двигался по улице Тургенева. Неожиданно он решил повернуть налево, но не оценил безопасность маневра и столкнулся с ВАЗ-2105.

- По факту ДТП проводится административное расследование, - отметил официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Отмечается, что в результате аварии пострадал водитель мопеда. С различными травмами его госпитализировали в больницу.