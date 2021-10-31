Мопедист пострадал в жесткой аварии в центре Краснодара
Фото: Сергей ГАПОН
Мопедист пострадал в жесткой аварии в центре Краснодара. Он сам провоцировал ДТП.
Отмечается, что авария случилась в субботу, 30 октября. 19-летний водитель мопеда двигался по улице Тургенева. Неожиданно он решил повернуть налево, но не оценил безопасность маневра и столкнулся с ВАЗ-2105.
- По факту ДТП проводится административное расследование, - отметил официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Отмечается, что в результате аварии пострадал водитель мопеда. С различными травмами его госпитализировали в больницу.