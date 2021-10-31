Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 31 октября увеличилось на 279 Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Пандемия коронавируса не отступает. Уже неделю на Кубани ежедневно фиксируется свыше 250 новых случаев заражения инфекцией. Только за последние сутки в Краснодарском крае было сдано 279 положительных тестов на COVID-19. Это один из самых высоких показателей в регионе за все время.

- Среди заболевших 197 женщин и 82 мужчины, в том числе 29 детей. Самому младшему пациенту два месяца, а старшему – 90 лет, – рассказали «КП» – Кубань» в Оперативном штабе региона.

Отмечается, что антирейтинг по количеству заболевших возглавил Краснодар. Здесь положительный тест на коронавирус пришел 68 людям. Еще 64 человек заболели в Сочи. У 20 человек диагноз COVID-19 подтвердился в Анапе.

Отметим, что лучший способ избежать инфицирования – вакцинация. Она продолжается на Кубани почти год. Поставить прививку от коронавируса можно более чем в 300 мобильных пунктах.