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Общество31 октября 2021 14:15

Количество выездов бригад скорой помощи увеличилось на 30% в Краснодаре

Это связано с пандемией коронавируса
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Количество выездов бригад скорой помощи увеличилось на 30% в Краснодаре Фото: krd.ru

Количество выездов бригад скорой помощи увеличилось на 30% в Краснодаре Фото: krd.ru

Количество выездов бригад скорой помощи увеличилось на 30% в Краснодаре. Такая статистика вызвана пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам сотрудников городской клинической больницы СМП, ежедневно бригады выполняют свыше 1000 выездов. Это на 30% больше, чем было за аналогичный период год назад.

Отмечается, что количество выездов бригад связано с непрофильными вызовами. Сейчас в Краснодаре работают 65 бригад скорой помощи.