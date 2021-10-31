Количество выездов бригад скорой помощи увеличилось на 30% в Краснодаре Фото: krd.ru

Количество выездов бригад скорой помощи увеличилось на 30% в Краснодаре. Такая статистика вызвана пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам сотрудников городской клинической больницы СМП, ежедневно бригады выполняют свыше 1000 выездов. Это на 30% больше, чем было за аналогичный период год назад.

Отмечается, что количество выездов бригад связано с непрофильными вызовами. Сейчас в Краснодаре работают 65 бригад скорой помощи.