Умные шлагбаумы появятся в Краснодаре Фото: krd.ru

Система умных шлагбаумов появится в Краснодаре. Сейчас она проходит тестовые испытания. Благодаря ей шлагбаумы автоматически открываются в случае ЧС. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Проект «Умный шлагбаум» в полной мере запустится в городе в ближайшее время. Она позволит специалистам экстренных служб не терять время для подъезда к домам и зданиям.

- Из-за этого могут быть потеряны минуты и даже секунды, ценой которых может стать жизнь или здоровье людей, нуждающихся в помощи, - рассказал начальник городского управления гражданской защиты Виталия Казликина.

Отмечается, что новая система автоматически отправляется на шлагбаум команду об открытии. Она позволяет собирать данные от датчиков ГЛОНАСС, которые закреплены на машинах оперативных служб.