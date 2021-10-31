Глава Кубани поздравил работников транспорта с профессиональным праздником Фото: admkrai.krasnodar.ru

Глава Кубани поздравил работников транспорта с профессиональным праздником. В воскресенье, 31 октября, отмечается День автомобилиста. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

- Ваш ответственный и напряженный труд востребован сегодня во всех отраслях экономики и в повседневной жизни людей, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что от работы этих людей зависит эффективность общественного транспорта, экстренных служб, скорой помощи и ЖКХ.

- Повышая качество и надежность перевозок, вы вносите значимый вклад в устойчивое развитие региона, помогаете обеспечивать комфорт и безопасность миллионов жителей и гостей Кубани, – заключил губернатор Краснодарского края.

Отметим, что Краснодарский край уже несколько лет входит в пятерку лидеров по России по количеству автомобилей на душу населения.

Поэтому в регионе постоянно развиваются существующие дорожные сети, возводятся мосты и появляются скоростные трассы и обходы населенных пунктов.

Напомним, что День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта впервые отметили в 1976 года. Уже по традиции его празднуют в последнее воскресенье месяца.