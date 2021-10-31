Маршрутка протаранила грузовик в Новороссийске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Маршрутка протаранила грузовик в Новороссийске. Жесткое ДТП случилось в городе-герое в субботу, 30 октября, на улице Магистральной.

По предварительной информации, водитель маршрутки Ford Transit столкнулся с грузовиком Mercedes, который двигался в попутном направлении.

- Водитель общественного транспорта не соблюдал безопасную дистанцию – это привело к ДТП, – рассказал «КП» – Кубань» источник в правоохранительных органах.

По словам очевидцев, несколько пассажиров маршрутки получили травмы. Они были госпитализированы в больницу.